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«Лас-Пальмас» подпишет Витоло, Кальери и Толедо
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Лас-Пальмас, Севилья, Атлетико М, Депортиво Мальдонадо, Кальери Хонатан, Толедо Эрнан, Витоло
Сегодня, 22:52 | Источник: football-espana.net | Редакция: Сергей Иванов
Президент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес подтвердил, что клуб подпишет из «Севильи» Витоло, чтобы потом отдать его в «Атлетико».
«Мы работаем над подписанием Витоло. Это непростая операция. Надеюсь, на следующей неделе мы закончим сделку.
Также объявим в ближайшее время о подписании пары из „Депортиво Мальдонадо“: Хонатана Кальери и Эрнана Толедо».
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