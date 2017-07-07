«Лас-Пальмас» подпишет Витоло, Кальери и Толедо

Президент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес подтвердил, что клуб подпишет из «Севильи» Витоло, чтобы потом отдать его в «Атлетико».

«Мы работаем над подписанием Витоло. Это непростая операция. Надеюсь, на следующей неделе мы закончим сделку.

Также объявим в ближайшее время о подписании пары из „Депортиво Мальдонадо“: Хонатана Кальери и Эрнана Толедо».