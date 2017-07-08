Дриусси в «твиттере» попрощался с болельщиками «Ривер Плейт»

Нападающий «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси на своей странице в Twitter разместил видео с подборкой его голов за аргентинский клуб и несколькими изображениями с выигранными трофеями.

«Я всегда буду рад вернуться сюда, потому что люблю вас. Мне жаль, что я ухожу. Спасибо вам за всё. Я сохраню самые лучшие воспоминания. До скорой встречи!» — подписал видео 21-летний форвард.

Ранее сообщалось, что Дриусси на следующей неделе должен подписать контракт с санкт-петербургским «Зенитом».