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Дриусси в «твиттере» попрощался с болельщиками «Ривер Плейт»

Соккер.Ру // Аргентина. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Ривер Плейт, Зенит, Дриусси Себастьян
Сегодня, 03:32 | Источник: Твиттер Себастьяна Дриусси | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси на своей странице в Twitter разместил видео с подборкой его голов за аргентинский клуб и несколькими изображениями с выигранными трофеями.

«Я всегда буду рад вернуться сюда, потому что люблю вас. Мне жаль, что я ухожу. Спасибо вам за всё. Я сохраню самые лучшие воспоминания. До скорой встречи!» — подписал видео 21-летний форвард.

Ранее сообщалось, что Дриусси на следующей неделе должен подписать контракт с санкт-петербургским «Зенитом».

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