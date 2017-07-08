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Дриусси в «твиттере» попрощался с болельщиками «Ривер Плейт»
Сегодня, 03:32 | Источник: Твиттер Себастьяна Дриусси | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси на своей странице в Twitter разместил видео с подборкой его голов за аргентинский клуб и несколькими изображениями с выигранными трофеями.
«Я всегда буду рад вернуться сюда, потому что люблю вас. Мне жаль, что я ухожу. Спасибо вам за всё. Я сохраню самые лучшие воспоминания. До скорой встречи!» — подписал видео 21-летний форвард.
Ранее сообщалось, что Дриусси на следующей неделе должен подписать контракт с санкт-петербургским «Зенитом».
Volveré siempre a verte por amor y porque así lo siento. Gracias por todo a todos. Me llevo los mejores recuerdos.!⚪️🔴⚪️. «Hasta pronto». pic.twitter.com/RuAFwTmdXa
— Sebastián Driussi (@SebadriussiOk) 7 июля 2017 г.
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