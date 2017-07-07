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Гризманн прекратил сотрудничество со своим консультантом

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: игроки, Атлетико М, Гризманн Антуан
Сегодня, 21:51 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Спортивный консультант Эрик Ольхатс, который заменял форварду «Атлетико» Антуану Гризманну агента с 14 лет, прекратил сотрудничество с игроком. Причины такого решения сторон не называются. Гризманн, напомним, не имеет агента, но Ольхатс помогал ему еще со времен «Реала Сосьедад». О расставании с игроком, продлившим контракт с «Атлетико», рассказал сам Ольхатс.

«Сейчас Гризманн принимает сам решения, я никак с ним не связан уже. Теперь я сосредоточен только на роли скаута „Реала Сосьедад“. Благодарен Антуану за доверие, которое он мне оказывал многие годы. Желаю ему успехов в карьере».

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