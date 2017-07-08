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«Спартак-2» на выезде одолел «Сибирь»

Матч: СибирьСибирь1 : 2Спартак-2Спартак-2
Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: события
Сегодня, 15:56 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

Стартовал новый розыгрыш ФНЛ. В первом туре первенства сыграны первые матчи, в одном из которых «Спартак-2» увез три очка из Новосибирска.

Новосибирск, стадион «Спартак» 

«Сибирь» – «Спартак-2» – 1:2 (1:2)
Голы: Цховребов 41 - Руденко 8, Самбу 36.

«Сибирь»: Цыган, Мищенко, Цховребов, Плопа (Гладышев 38), Аравин, Макаренко (Андреев 41), Азаров (Дудолев 64), Рухаиа (Беляев 46), Чеботару, Житнев, Дегтярев.
Главный тренер: Сергей Кирсанов.

«Спартак-2»: Терешкин, Рассказов, Сокол, Мамин, Шанбиев, Лихачев, Полубояринов (Володкин 74), Пантелеев, Руденко (Красильниченко 81), Самбу (Ломовицкий 78), Сакала.
Главный тренер: Дмитрий Гунько.

Предупреждения: Лихачев 29, Полубояринцев 64.

Судья: Кирилл Левников.

В параллельном матче «Кубань» разгромила «Томь».

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