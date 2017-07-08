«Спартак-2» на выезде одолел «Сибирь»
Стартовал новый розыгрыш ФНЛ. В первом туре первенства сыграны первые матчи, в одном из которых «Спартак-2» увез три очка из Новосибирска.
Новосибирск, стадион «Спартак»
«Сибирь» – «Спартак-2» – 1:2 (1:2)
Голы: Цховребов 41 - Руденко 8, Самбу 36.
«Сибирь»: Цыган, Мищенко, Цховребов, Плопа (Гладышев 38), Аравин, Макаренко (Андреев 41), Азаров (Дудолев 64), Рухаиа (Беляев 46), Чеботару, Житнев, Дегтярев.
Главный тренер: Сергей Кирсанов.
«Спартак-2»: Терешкин, Рассказов, Сокол, Мамин, Шанбиев, Лихачев, Полубояринов (Володкин 74), Пантелеев, Руденко (Красильниченко 81), Самбу (Ломовицкий 78), Сакала.
Главный тренер: Дмитрий Гунько.
Предупреждения: Лихачев 29, Полубояринцев 64.
Судья: Кирилл Левников.
В параллельном матче «Кубань» разгромила «Томь».
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А Сакала,да,хорош.