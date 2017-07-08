Сёмин: «Я хотел бы, чтобы Корян остался в „Локо“, у него есть определённые перспективы»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин хотел бы видеть в команде нападающего Аршака Коряна, который покинул стан «железнодорожников» в 2015 году и перебрался в голландский «Витесс», а сейчас, по слухам, может вернуться в московский клуб:

«Вопросом подписания контракта с Коряном в клубе занимаются, в ближайшее время будет ясность. Я хотел бы, чтобы он остался у нас. Это молодое поколение, свой воспитанник, у которого есть определенные перспективы».