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Сёмин: «Я хотел бы, чтобы Корян остался в „Локо“, у него есть определённые перспективы»
Сегодня, 11:42 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин хотел бы видеть в команде нападающего Аршака Коряна, который покинул стан «железнодорожников» в 2015 году и перебрался в голландский «Витесс», а сейчас, по слухам, может вернуться в московский клуб:
«Вопросом подписания контракта с Коряном в клубе занимаются, в ближайшее время будет ясность. Я хотел бы, чтобы он остался у нас. Это молодое поколение, свой воспитанник, у которого есть определенные перспективы».
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