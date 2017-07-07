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Скончался старейший ветеран «Локомотива»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Локомотив М
Сегодня, 13:35 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

На 92-м году жизни скончался Владимир Ивашков, старейший ветеран «Локомотива».

«Ивашков - воспитанник московского футбола. В годы Великой Отечественной войны работал на заводе и после смен посещал футбольную секцию на Стадионе юных пионеров. С 1944 по 1948 гг. выступал за „Крылья Советов“ (Москва). В „Локомотиве“ с 1949 по 1954 гг.

У Владимира Михайловича богатая тренерская биография: возглавлял саратовский „Локомотив“ и долгие годы работал в системе сборных команд. В 1967 году Ивашкову было присвоено звание заслуженного тренера СССР.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владимира Михайловича.

Прощание с Владимиром Ивашковым состоится в храме при Боткинской больнице 8 июля в 11:30», — говорится в сообщении «Локо».

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