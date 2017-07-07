Руководство «Кубани» нашло средства себе на зарплату, но игроки денег не получили

«Кубань» продолжает испытывать финансовые проблемы. По данным источника, руководство клуба нашло 5 млн рублей на зарплату себе, сотрудникам офиса и базы, однако игроки команды не получают денег уже семь месяцев. В связи с этим игроки «Кубани» намерены бойкотировать матч первого тура ФНЛ с «Томью» (8 июля), хотя на игру отправились.