Самолет тульского «Арсенала» совершил аварийную посадку

Самолет, на котором тульский «Арсенал» летел из Австрии в Россию, совершил аварийную посадку из-за попадания птицы в двигатель. Ситуацию прокомментировал тренер вратарей команды Вячеслав Чанов.

«Птица попала в двигатель, ничего не происходило, просто изменился звук. Об этом нам сообщили пилоты, которые решили посадить самолет. Сейчас ждем второе воздушное судно, вечером должны вылететь дальше».

Ранее в аналогичную ситуацию попал «Фенербахче».