30
Самолет тульского «Арсенала» совершил аварийную посадку
Сегодня, 15:31 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Самолет, на котором тульский «Арсенал» летел из Австрии в Россию, совершил аварийную посадку из-за попадания птицы в двигатель. Ситуацию прокомментировал тренер вратарей команды Вячеслав Чанов.
«Птица попала в двигатель, ничего не происходило, просто изменился звук. Об этом нам сообщили пилоты, которые решили посадить самолет. Сейчас ждем второе воздушное судно, вечером должны вылететь дальше».
Ранее в аналогичную ситуацию попал «Фенербахче».
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
После завоевания долгожданного чемпионства Федун предстал образцом адекватности и здравого смысла, однако разговоры о лимите заставляют владельца «Спартака» паниковать.
Александр Чистяков
Исследовательский центр CIES Football Observatory порадовал очередным любопытным рейтингом: определены самые сыгранные команды Европы. «Соккер.ру» не остался в стороне.
Вчера
60
Или войдите через