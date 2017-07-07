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Самолет тульского «Арсенала» совершил аварийную посадку

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Арсенал Т
Сегодня, 15:31 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Самолет, на котором тульский «Арсенал» летел из Австрии в Россию, совершил аварийную посадку из-за попадания птицы в двигатель. Ситуацию прокомментировал тренер вратарей команды Вячеслав Чанов.

«Птица попала в двигатель, ничего не происходило, просто изменился звук. Об этом нам сообщили пилоты, которые решили посадить самолет. Сейчас ждем второе воздушное судно, вечером должны вылететь дальше».

Ранее в аналогичную ситуацию попал «Фенербахче».

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