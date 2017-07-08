«Жирона» подписала вратаря «Барселоны»

Новичок Ла Лиги «Жирона» отрапортовала о подписании воспитанника «Барселоны» Хосе Суареса. Контракт с 21-летним вратарем рассчитан до 2021 года. «Жироне» он достался бесплатно, поскольку у Суареса этим летом закончился договор с «блаугранас».