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«Жирона» подписала вратаря «Барселоны»
Сегодня, 21:40 | Источник: ФК "Жирона" | Редакция: Дмитрий Кристя
Новичок Ла Лиги «Жирона» отрапортовала о подписании воспитанника «Барселоны» Хосе Суареса. Контракт с 21-летним вратарем рассчитан до 2021 года. «Жироне» он достался бесплатно, поскольку у Суареса этим летом закончился договор с «блаугранас».
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