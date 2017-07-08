«Хоффенхайм» объявил о переходе в клуб хавбека гладбахской «Боруссии» Шульца

Пресс-служба «Хоффенхайма» сообщает о подписании клубом полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Нико Шульца.

24-летний хавбек уже пополнил ряды «сине-белых», поставив подпись под трудовым соглашением с «сине-белыми», срок действия которого рассчитан до июня 2020 года.

Ранее «Хоффенхайм» усилился экс-хавбеком «Вест Хэма» Хавардом Нордтвейтом.