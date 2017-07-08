Рейтинг@Mail.ru
ГлавноеОфициально Фото 
Дриусси переходит в «Зенит» 47

«Хоффенхайм» объявил о переходе в клуб хавбека гладбахской «Боруссии» Шульца

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферы, Хоффенхайм, Боруссия М, Шульц Нико
Сегодня, 13:03 | Источник: ФК "Хоффенхайм" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Хоффенхайма» сообщает о подписании клубом полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Нико Шульца.

24-летний хавбек уже пополнил ряды «сине-белых», поставив подпись под трудовым соглашением с «сине-белыми», срок действия которого рассчитан до июня 2020 года.

Ранее «Хоффенхайм» усилился экс-хавбеком «Вест Хэма» Хавардом Нордтвейтом.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
12:39 Официально Фото «Вулверхэмптон» купил у «Порту» Невеша и арендовал Боли 0
Александр Чистяков
Закупки «Милана». 130 миллионов не предел
​Один из самых заметных игроков на летнем трансферном рынке – «Милан». «Соккер.ру» рассказывает о кампании «россонери» по укреплению состава и семи новичках.
Комментариев: 7
10:28 Официально «Астон Вилла» согласилась продать Амави в «Севилью» 3
10:16 Официально МЮ согласовал с «Эвертоном» трансфер Лукаку 56
08:50 Официально «Аякс» подписал 17-летнего голкипера загребского «Динамо» 0
00:41 Официально Йиранек перешёл в «Дуклу» 2
00:02 Официально Фото «Хаддерсфилд» подписал трехлетний контракт с защитником «Копенгагена» 1
Вчера
22:33 Джуру переходит в «Монпелье» 2
21:51 Официально Фото Гуардадо и Амат стали игроками «Бетиса» 2
21:42 Карсела-Гонсалес перешёл в «Олимпиакос» 2
все материалы по этой теме
Турниры