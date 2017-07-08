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«Хоффенхайм» объявил о переходе в клуб хавбека гладбахской «Боруссии» Шульца
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферы, Хоффенхайм, Боруссия М, Шульц Нико
Сегодня, 13:03 | Источник: ФК "Хоффенхайм" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Хоффенхайма» сообщает о подписании клубом полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Нико Шульца.
24-летний хавбек уже пополнил ряды «сине-белых», поставив подпись под трудовым соглашением с «сине-белыми», срок действия которого рассчитан до июня 2020 года.
Ранее «Хоффенхайм» усилился экс-хавбеком «Вест Хэма» Хавардом Нордтвейтом.
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