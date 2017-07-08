«Вольфсбург» подписал молодого нападающего «Арсенала»

Нападающий «Арсенала» Кайлен Хиндс перебрался в «Вольфсбург». Контракт 19-летнего игрока рассчитан на 3 года, футболист будет выступать в немецком клубе под 32-м номером.

Хиндс является воспитанником «канониров», хотя за основную команду он так и не дебютировал. В последнее время на правах аренды выступал за клуб «Стивенидж Боро».

Ранее состав «волков» пополнил другой перспективный форвард - Нани Димата.