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«Вольфсбург» подписал молодого нападающего «Арсенала»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферы, Арсенал, Вольфсбург, Хиндс Кайлен
Сегодня, 17:28 | Источник: ФК "Вольфсбург" | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Арсенала» Кайлен Хиндс перебрался в «Вольфсбург». Контракт 19-летнего игрока рассчитан на 3 года, футболист будет выступать в немецком клубе под 32-м номером.
Хиндс является воспитанником «канониров», хотя за основную команду он так и не дебютировал. В последнее время на правах аренды выступал за клуб «Стивенидж Боро».
Ранее состав «волков» пополнил другой перспективный форвард - Нани Димата.
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