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Камачо перешел из «Малаги» в «Вольфсбург»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферы, Вольфсбург, Малага, Камачо Игнасио
Сегодня, 20:20 | Источник: ФК "Вольфсбург" | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Малаги» Игнасио Камачо перебрался в «Вольфсбург». Контракт с 27-летним футболистом рассчитан на 4 года. Сумма трансфера составила порядка 10 млн евро.
В прошлом сезоне Камачо забил 4 гола, сделал 2 ассиста и заработал 15 желтых карточек в 35 матчах Примеры.
Отметим, что это уже второе приобретение «волков» за сегодня.
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