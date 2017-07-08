Камачо перешел из «Малаги» в «Вольфсбург»

Полузащитник «Малаги» Игнасио Камачо перебрался в «Вольфсбург». Контракт с 27-летним футболистом рассчитан на 4 года. Сумма трансфера составила порядка 10 млн евро.

В прошлом сезоне Камачо забил 4 гола, сделал 2 ассиста и заработал 15 желтых карточек в 35 матчах Примеры.

Отметим, что это уже второе приобретение «волков» за сегодня.