Лукаку сегодня пройдет медосмотр для МЮ в Лос-Анджелесе

Нападающий Ромелу Лукаку сегодня, 8 июля, пройдет медицинское обследование для «Манчестер Юнайтед» в Лос-Анджелесе. Ранее сообщалось, что МЮ согласовал с «Эвертоном» трансфер форварда.

За Лукаку манкунианцы заплатят 75 миллионов фунтов стерлингов.