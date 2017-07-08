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Лукаку сегодня пройдет медосмотр для МЮ в Лос-Анджелесе
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Ман Юнайтед, Эвертон, Лукаку Ромелу
Сегодня, 19:58 | Источник: Skysports.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Нападающий Ромелу Лукаку сегодня, 8 июля, пройдет медицинское обследование для «Манчестер Юнайтед» в Лос-Анджелесе. Ранее сообщалось, что МЮ согласовал с «Эвертоном» трансфер форварда.
За Лукаку манкунианцы заплатят 75 миллионов фунтов стерлингов.
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