Хави Гарсия: «Не могу сказать ничего плохого про Луческу»

Хавбек «Зенита» Хави Гарсия не стал списывать неудачное выступление «сине-бело-голубых» в минувшем сезоне на недоработки экс-наставника команды Мирчи Луческу:

«Почему в прошлом сезоне „Зениту“ не удалось пробиться в Лигу чемпионов? В прошлом сезоне мы поняли, что чемпионат России - очень сложный турнир. У нас было множество тяжелых игр, в которых нам порой не слишком везло.

Вы намекаете на Луческу? Я не могу сказать ничего плохого про него. Не хочу оценивать его работу, ведь я пока не тренер, а игрок».