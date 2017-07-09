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Хави Гарсия: «Не могу сказать ничего плохого про Луческу»
Сегодня, 09:35 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Хавбек «Зенита» Хави Гарсия не стал списывать неудачное выступление «сине-бело-голубых» в минувшем сезоне на недоработки экс-наставника команды Мирчи Луческу:
«Почему в прошлом сезоне „Зениту“ не удалось пробиться в Лигу чемпионов? В прошлом сезоне мы поняли, что чемпионат России - очень сложный турнир. У нас было множество тяжелых игр, в которых нам порой не слишком везло.
Вы намекаете на Луческу? Я не могу сказать ничего плохого про него. Не хочу оценивать его работу, ведь я пока не тренер, а игрок».
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Людям хочется смеха и цирка)
С ним интересно!
Да и не надо.
Будь мужиком ....