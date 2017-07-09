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Хави Гарсия: «Не могу сказать ничего плохого про Луческу»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Зенит, Гарсия Хавьер, Луческу Мирча
Сегодня, 09:35 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Хавбек «Зенита» Хави Гарсия не стал списывать неудачное выступление «сине-бело-голубых» в минувшем сезоне на недоработки экс-наставника команды Мирчи Луческу:

«Почему в прошлом сезоне „Зениту“ не удалось пробиться в Лигу чемпионов? В прошлом сезоне мы поняли, что чемпионат России - очень сложный турнир. У нас было множество тяжелых игр, в которых нам порой не слишком везло.

Вы намекаете на Луческу? Я не могу сказать ничего плохого про него. Не хочу оценивать его работу, ведь я пока не тренер, а игрок».

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