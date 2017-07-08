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Лукаку в октябре предстанет перед судом из-за шумной вечеринки в Беверли-Хиллз

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Ман Юнайтед, Эвертон, Лукаку Ромелу
Сегодня, 21:37 | Источник: Skysports.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Нападающий Ромелу Лукаку 2 октября текущего года предстанет перед судом в Лос-Анджелесе за шумную вечеринку, которую он устроил 2 июля в арендованном доме в Беверли-Хиллз. Футболисту грозит штраф.

Напомним, что Лукаку на данный момент оформляет свой переход в «Манчестер Юнайтед».

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