Лукаку в октябре предстанет перед судом из-за шумной вечеринки в Беверли-Хиллз

Нападающий Ромелу Лукаку 2 октября текущего года предстанет перед судом в Лос-Анджелесе за шумную вечеринку, которую он устроил 2 июля в арендованном доме в Беверли-Хиллз. Футболисту грозит штраф.

Напомним, что Лукаку на данный момент оформляет свой переход в «Манчестер Юнайтед».