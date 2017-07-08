Симоне Индзаги: «Мы хотим подтвердить свой высокий уровень»

Главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Мы готовы к новому сезону. Теперь „Лацио“ не будет ни для кого сюрпризом. Соперники будут настраиваться на матчи с нами совсем по-другому. Мы хотим подтвердить свой высокий уровень в новом сезоне», - сказал Индзаги.

Напомним, что в начале июня Индзаги продлил контракт с клубом до 2020 года.