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Симоне Индзаги: «Мы хотим подтвердить свой высокий уровень»
Вчера, 23:10 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров
Главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
«Мы готовы к новому сезону. Теперь „Лацио“ не будет ни для кого сюрпризом. Соперники будут настраиваться на матчи с нами совсем по-другому. Мы хотим подтвердить свой высокий уровень в новом сезоне», - сказал Индзаги.
Напомним, что в начале июня Индзаги продлил контракт с клубом до 2020 года.
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