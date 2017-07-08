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Лука Зидан станет третьим вратарем «Реала»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: события, Реал, РМ Кастилья, Зидан Зинедин , Зидан Энцо, Зидан Лука
Сегодня, 23:57 | Источник: Marca.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Вратарь молодежной команды «Реала» Лука Зидан станет третьим голкипером главной команды мадридцев в предстоящем сезоне. Такое решение принял главный тренер клуба Зинедин Зидан.

Ранее сообщалось, что Энцо Зидан подписал трехлетний контракт с «Алавесом».

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