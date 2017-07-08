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Роналдиньо принял участие в выставочном матче в Пакистане
Сегодня, 23:43 | Источник: twitter.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Экс-игрок каталонской «Барселоны» Роналдиньо принял участие в показательном матче в городе Карачи. Встреча была организована для популяризации футбола в Пакистане. На сегодняшний день главным видом спорта в стране является крикет.
James brilliantly saves Ronaldinho penalty & then denies him from following up #UniteForFootball pic.twitter.com/xQEwUbJKDu
— Bilal Sulehri (@sulehri) 8 июля 2017 г.
Напомним, что накануне сообщалось о том, что Роналдиньо вошел в Зал славы ПСЖ.
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