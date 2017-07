Роналдиньо принял участие в выставочном матче в Пакистане

Экс-игрок каталонской «Барселоны» Роналдиньо принял участие в показательном матче в городе Карачи. Встреча была организована для популяризации футбола в Пакистане. На сегодняшний день главным видом спорта в стране является крикет.

James brilliantly saves Ronaldinho penalty & then denies him from following up #UniteForFootball pic.twitter.com/xQEwUbJKDu

— Bilal Sulehri (@sulehri) 8 июля 2017 г.