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Роналдиньо принял участие в выставочном матче в Пакистане

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Заграница: события, Роналдиньо
Сегодня, 23:43 | Источник: twitter.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Экс-игрок каталонской «Барселоны» Роналдиньо принял участие в показательном матче в городе Карачи. Встреча была организована для популяризации футбола в Пакистане. На сегодняшний день главным видом спорта в стране является крикет.

 

 

Напомним, что накануне сообщалось о том, что Роналдиньо вошел в Зал славы ПСЖ.

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