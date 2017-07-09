СМИ: «„Эвертон“ согласовал со „Суонси“ трансфер Сигурдссона»

«Эвертон» продолжает активно действовать на трансферном рынке. Сообщается, что еще одним новичком «ирисок» в ближайшее время должен стать полузащитник «Суонси Сити» Гильфи Сигурдссон.

По слухам, клубы уже согласовали переход 27-летнего исландца за 30 млн фунтов, а самому хавбеку будет предложен контракт с окладом в 135 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, что также «ириски» близки к подписанию нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.