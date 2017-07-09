«Астон Вилла» нацелилась на Крауча

«Астон Вилла» заинтересована в приобретении нападающего «Сток Сити» Питера Крауча, утверждают в Англии.

По слухам, 36-летнего футболиста лично желает видеть на «Вилла Парк» главный тренер команды Стив Брюс.

«Львы» надеются, что Краучу покажется заманчивым предложение получать постоянную игровую практику и играть в одной команде с Джоном Терри.

При этом в Бирмингеме не готовы платить «Стоку» за форварда большие деньги, так как знают, что им придется раскошелиться на щедрый, по меркам Чемпионшипа, контракт самому игроку. В рядах «гончаров» Крауч получает около 4 млн фунтов в год.