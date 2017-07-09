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«Астон Вилла» нацелилась на Крауча
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Сток Сити, Астон Вилла, Крауч Питер
Сегодня, 09:29 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
«Астон Вилла» заинтересована в приобретении нападающего «Сток Сити» Питера Крауча, утверждают в Англии.
По слухам, 36-летнего футболиста лично желает видеть на «Вилла Парк» главный тренер команды Стив Брюс.
«Львы» надеются, что Краучу покажется заманчивым предложение получать постоянную игровую практику и играть в одной команде с Джоном Терри.
При этом в Бирмингеме не готовы платить «Стоку» за форварда большие деньги, так как знают, что им придется раскошелиться на щедрый, по меркам Чемпионшипа, контракт самому игроку. В рядах «гончаров» Крауч получает около 4 млн фунтов в год.
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