«Челси» готов заплатить за Бальде Кейта 20 млн евро

Лондонский «Челси» готов выложить за трансфер вингера «Лацио» Бальде Кейта 20 миллионов евро. Текущее соглашение 22-летнего сенегальца с римским клубом истекает летом 2018 года.

Ранее сообщалось об интересе к Бальде Кейта со стороны «Ливерпуля».