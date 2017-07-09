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«Челси» готов заплатить за Бальде Кейта 20 млн евро

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, Лацио, Кейта Бальде Диао
Сегодня, 00:19 | Источник: twitter.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Лондонский «Челси» готов выложить за трансфер вингера «Лацио» Бальде Кейта 20 миллионов евро. Текущее соглашение 22-летнего сенегальца с римским клубом истекает летом 2018 года.

Ранее сообщалось об интересе к Бальде Кейта со стороны «Ливерпуля».

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