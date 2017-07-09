«Арсенал» сделает предложение «Интеру» по Брозовичу

«Арсенал» заинтересован в услугах полузащитника «Интера» Марсело Брозовича, утверждают в Италии.

По слухам, 24-летнего хорвата желает лично видеть на «Эмирейтс» главный тренер «канониров» Арсен Венгер.

Сообщается, что лондонский клуб готов сделать предложение по трансферу хавбека. «Интер» будет просить за Брозовича порядка 25 млн евро.

В минувшем сезоне на счету футболиста 7 голов и 5 результативных передач в 35 матчах.

Напомним, что интерес к Брозовичу также приписывали «Зениту», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертону».