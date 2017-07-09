«Фиорентина» претендует на Хесе

Нападающий ПСЖ Хесе Родригес попал в сферу трансферных интересов «Фиорентины».

По информации источника, в стане «фиалок» готовы к расставанию с форвардом Николой Калиничем, которого сватают в «Милан», и уже ищут ему замену.

Выбор флорентийцев, по слухам, пал на 24-летнего Хесе. Отмечается, что клубы уже контактировали, обсуждая возможность перехода нападающего.

Сообщается, что «Фиорентина» намерена арендовать игрока с правом последующего выкупа.

Напомним, что вторую часть минувшего сезон Хесе провел в «Лас-Пальмасе», где выступал на правах аренды.