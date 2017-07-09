«Лилль» и ряд китайских клубов поспорят за форварда «Ман Сити» Бони

Нападающий «Манчестер Сити» Вильфрид Бони этим летом, скорее всего, сменит клубную прописку.

Сам ивуариец уже заявлял, что хотел бы и дальше выступать за «горожан», однако он не входит в планы главного тренера манкунианцев Хосепа Гвардиолы.

Интерес к 28-летнему футболисту проявляет «Лилль» и ряд китайских клубов, причем в «Сити» надеются продать Бони в Поднебесную, чтобы компенсировать хотя бы половину от потраченных в январе 2015 года 28 млн фунтов на покупку форварда.

Сам игрок предпочтет продолжить карьеру в Европе.