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«Лилль» и ряд китайских клубов поспорят за форварда «Ман Сити» Бони

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Лилль, Бони Вильфрид
Сегодня, 08:45 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Манчестер Сити» Вильфрид Бони этим летом, скорее всего, сменит клубную прописку.

Сам ивуариец уже заявлял, что хотел бы и дальше выступать за «горожан», однако он не входит в планы главного тренера манкунианцев Хосепа Гвардиолы.

Интерес к 28-летнему футболисту проявляет «Лилль» и ряд китайских клубов, причем в «Сити» надеются продать Бони в Поднебесную, чтобы компенсировать хотя бы половину от потраченных в январе 2015 года 28 млн фунтов на покупку форварда.

Сам игрок предпочтет продолжить карьеру в Европе.

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