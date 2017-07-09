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Недельный оклад Руни в «Эвертоне» составит 150 тысяч фунтов
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Эвертон, Руни Уэйн
Сегодня, 09:05 | Источник: Liverpoolecho.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Пока еще нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни продолжит карьеру в «Эвертоне», уверены в Англии.
31-летний игрок, выступавший за «ирисок» с 2002 по 2004 год, вернется в родной клуб, успев стать лучшим бомбардиром в истории «Юнайтед».
Напомним, что вчера Руни прибыл на базу «Эвертона», где раздавал автографы поклонникам, а после прошел медосмотр перед своим переходом в мерсисайдский клуб.
По слухам, Уэйн уже согласовал с «ирисками» двухлетний контракт, по которому он будет зарабатывать 150 тысяч фунтов в неделю, что в два раза меньше, чем он получал в МЮ, но, тем не менее, сделает его самым высокооплачиваемым игроком «Эвертона».
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