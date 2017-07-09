Недельный оклад Руни в «Эвертоне» составит 150 тысяч фунтов

Пока еще нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни продолжит карьеру в «Эвертоне», уверены в Англии.

31-летний игрок, выступавший за «ирисок» с 2002 по 2004 год, вернется в родной клуб, успев стать лучшим бомбардиром в истории «Юнайтед».

Напомним, что вчера Руни прибыл на базу «Эвертона», где раздавал автографы поклонникам, а после прошел медосмотр перед своим переходом в мерсисайдский клуб.

По слухам, Уэйн уже согласовал с «ирисками» двухлетний контракт, по которому он будет зарабатывать 150 тысяч фунтов в неделю, что в два раза меньше, чем он получал в МЮ, но, тем не менее, сделает его самым высокооплачиваемым игроком «Эвертона».