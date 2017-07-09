Гарсия: «Меня считают одним из самых грубых игроков РФПЛ? Меня это не беспокоит»

Полузащитника «Зенита» Хави Гарсию не беспокоит, что о нем думают соперники - за хавбеком закрепилась слава одного из самых жестких и грубых игроков в чемпионате России:

«Не беспокоит ли меня то, что футболисты других команд называют меня одним из самых грубых игроков РФПЛ? Я просто делаю свою работу. Я играл так в „Бенфике“, в „Сити“, теперь играю в „Зените“. Меня не беспокоит, что обо мне думают другие».