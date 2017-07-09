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Гарсия: «Меня считают одним из самых грубых игроков РФПЛ? Меня это не беспокоит»
Сегодня, 11:01 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитника «Зенита» Хави Гарсию не беспокоит, что о нем думают соперники - за хавбеком закрепилась слава одного из самых жестких и грубых игроков в чемпионате России:
«Не беспокоит ли меня то, что футболисты других команд называют меня одним из самых грубых игроков РФПЛ? Я просто делаю свою работу. Я играл так в „Бенфике“, в „Сити“, теперь играю в „Зените“. Меня не беспокоит, что обо мне думают другие».
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Не прочитал комментарии ниже. Короче говоря, сошлись во мненяих ;)