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Гарсия: «Меня считают одним из самых грубых игроков РФПЛ? Меня это не беспокоит»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: легионеры, Зенит, Гарсия Хавьер
Сегодня, 11:01 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитника «Зенита» Хави Гарсию не беспокоит, что о нем думают соперники - за хавбеком закрепилась слава одного из самых жестких и грубых игроков в чемпионате России:

«Не беспокоит ли меня то, что футболисты других команд называют меня одним из самых грубых игроков РФПЛ? Я просто делаю свою работу. Я играл так в „Бенфике“, в „Сити“, теперь играю в „Зените“. Меня не беспокоит, что обо мне думают другие».

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