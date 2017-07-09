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Мертенс: «Каждый, кто говорит, что не смотрит статистику забитых мячей, лжёт»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Наполи, Мертенс Дрис, Сарри Маурицио
Сегодня, 11:28 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс, который в прошлом сезоне по решению главного тренера «партенопейцев» Маурисио Сарри удачно переквалифицировался в центрфорварда, отдает должное своему наставнику:

«Сарри сделал для меня очень многое. Не знаю, смог ли бы я заиграть на позиции центрфорварда у какого-либо другого тренера. Стиль Сарри позволяет выжимать из нападающих, и не только центральных, максимум - посмотрите на статистику Инсинье и Кальехона.

Не знаю, стану ли я сам тренером в будущем, но если стану, то буду проповедовать такой же футбол, какой ставит командам Сарри.

Честно говоря, было немного обидно упустить титул лучшего бомбардира чемпионата Италии (Мертенс отстал от форварда „Ромы“ Эдина Джеко на 1 гол). До конца верил, что смогу догнать Джеко. Каждый, кто говорит, что не смотрит статистику забитых мячей, лжет».

Напомним, что ранее Мертенс продлил контракт с «Наполи».

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