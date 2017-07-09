Рейтинг@Mail.ru

Флоренци попросил фанатов «Ромы» не критиковать трансферную политику клуба

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Рома, Флоренци Алессандро
Сегодня, 00:17 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци призвал фанатов римлян терпимее относиться к трансферной политике клуба.

В это межсезонье «Рому» уже покинули Мохамед Салах и Леандро Паредес. В ближайшее время уйдет и Антонио Рюдигер. Всё это вызывает негодование у местных тифози.

«Я призываю фанатов поддерживать нашу команду, а не спешить с критикой.

В прошлом сезоне тоже был скептицизм, но в итоге мы добились больших результатов. Давайте продолжать, и мы отплатим вам за веру».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
00:46 Паулу Фонсека: «„Шахтер“ готов к игре с „Динамо“» 1
00:14 Неймар: «Хотел бы видеть Паулиньо в „Барселоне“» 2
Вчера
21:01 Модрич: «Я никогда не слышал, чтобы Роналду говорил об уходе из „Реала“» 5
18:29 Рангник: «„РБ Лейпциг“ не продаст своих лидеров даже за 100 млн евро» 2
17:36 Конте считает предательством переход Лукаку в МЮ 23
17:17 Гоналон: «Я перешел в „Рому“, чтобы завоевывать трофеи» 11
16:58 Шекспир: «Если Марез не будет выкладываться, то и играть не будет» 6
14:30 Мончи: «Наингголан точно останется в „Роме“» 3
14:02 Модрич: «Перейти из „Реала“ в любой другой клуб - значит, пойти на понижение» 23
09:45 Модрич о «Реале»: «Я играю в клубе, который всегда стремится быть лучшим» 10
все материалы по этой теме
Турниры