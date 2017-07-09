Флоренци попросил фанатов «Ромы» не критиковать трансферную политику клуба

Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци призвал фанатов римлян терпимее относиться к трансферной политике клуба.

В это межсезонье «Рому» уже покинули Мохамед Салах и Леандро Паредес. В ближайшее время уйдет и Антонио Рюдигер. Всё это вызывает негодование у местных тифози.

«Я призываю фанатов поддерживать нашу команду, а не спешить с критикой.

В прошлом сезоне тоже был скептицизм, но в итоге мы добились больших результатов. Давайте продолжать, и мы отплатим вам за веру».