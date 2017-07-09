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Флоренци попросил фанатов «Ромы» не критиковать трансферную политику клуба
Сегодня, 00:17 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци призвал фанатов римлян терпимее относиться к трансферной политике клуба.
В это межсезонье «Рому» уже покинули Мохамед Салах и Леандро Паредес. В ближайшее время уйдет и Антонио Рюдигер. Всё это вызывает негодование у местных тифози.
«Я призываю фанатов поддерживать нашу команду, а не спешить с критикой.
В прошлом сезоне тоже был скептицизм, но в итоге мы добились больших результатов. Давайте продолжать, и мы отплатим вам за веру».
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