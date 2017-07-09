Неймар: «Хотел бы видеть Паулиньо в „Барселоне“»

Форвард «Барселоны» Неймар поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо в каталонский клуб.

«Паулиньо - мой друг. Я очень хотел бы, чтобы он перешел в „Барселону“. Уверен, он бы многое дал бы команде», - сказал Неймар.