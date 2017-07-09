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Неймар: «Хотел бы видеть Паулиньо в „Барселоне“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Барселона, Гуанчжоу Эв, Неймар, Паулиньо
Сегодня, 00:14 | Источник: As.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Форвард «Барселоны» Неймар поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо в каталонский клуб.

«Паулиньо - мой друг. Я очень хотел бы, чтобы он перешел в „Барселону“. Уверен, он бы многое дал бы команде», - сказал Неймар.

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