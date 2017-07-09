Паулу Фонсека: «„Шахтер“ готов к игре с „Динамо“»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека подвел итоги предсезонного сбора команды в Германии. Напомним, что первым официальным матчем в сезоне у «Шахтера» будет игра с киевским «Динамо» за Суперкубок Украины. Встреча состоится 15 июля.

«Сбор был очень продуктивным. Все дни мы интенсивно тренировались, провели пять товарищеских матчей. Старались как можно сложнее выстроить работу с физической точки зрения. Понятно, есть некоторая усталость у футболистов, и она не могла не сказаться на действиях ребят в спаррингах. Тем не менее, думаю, к первому официальному поединку команда подойдет в оптимальных кондициях, будет мотивирована и полностью готова к непростой игре против „Динамо“.

Наши основные принципы уже сформированы. Мы стараемся улучшить некоторые детали. Конечно, необходимо было физически подготовить футболистов к старту сезона. Сейчас все дается намного легче, потому что ребята уже знают мои требования.

Для меня результат в контрольных встречах не имеет особого значения. Важно, чтобы игроки чувствовали конкуренцию и получили возможность ощутить момент соревнования, борьбы. Я доволен всеми спаррингами. У каждого были как положительные, так и отрицательные стороны. К обороне у меня возникло больше претензий, чем к атаке. Но мы постоянно создавали опасные моменты, даже в матче с „Шарлеруа“, который проиграли. „Шахтер“ доминировал до последней минуты. Нам еще есть куда расти, нужно прибавлять, очень многому учиться, ведь требования к футболистам в этом сезоне будут намного выше, чем в прошлом», — сказал Фонсека.

Ранее сообщалось о желании «Шахтера» подписать экс-форварда московского «Спартака» Эммануэля Эменике.