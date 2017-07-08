Модрич: «Я никогда не слышал, чтобы Роналду говорил об уходе из „Реала“»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал слухи о том, что Криштиану Роналду якобы хочет покинуть «Мадрид».

«Я никогда не слышал, чтобы Роналду говорил об уходе из „Реала“. Да, в футболе возможно всё, но я думаю, что связь Криштиану и „Реала“ настолько прочна, что он останется игроком „сливочных“».

Также Модрич порассуждал о будущем Гарета Бэйла.

«У Гарета был очень трудный год, много травм. Но начал сезон он очень хорошо, был нашим лучшим игроком. Я надеюсь, мы увидим Бэйла в „Реале“ и в новом сезоне».