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Модрич: «Я никогда не слышал, чтобы Роналду говорил об уходе из „Реала“»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Реал, Роналду Криштиану, Модрич Лука, Бэйл Гарет
Сегодня, 21:01 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал слухи о том, что Криштиану Роналду якобы хочет покинуть «Мадрид».
«Я никогда не слышал, чтобы Роналду говорил об уходе из „Реала“. Да, в футболе возможно всё, но я думаю, что связь Криштиану и „Реала“ настолько прочна, что он останется игроком „сливочных“».
Также Модрич порассуждал о будущем Гарета Бэйла.
«У Гарета был очень трудный год, много травм. Но начал сезон он очень хорошо, был нашим лучшим игроком. Я надеюсь, мы увидим Бэйла в „Реале“ и в новом сезоне».
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Бейл -это чисто игрок АПЛ,ну прям без слов.
Проблема Мадрида,это достойная замена Лукито.
Ковачич другой,Кроосу ваще без разницы с кем играть..этот немец будет везде свой.
Иско....тож в своей теме,он тож не Модрич..
ИМХО,команда это грамотный центр.
Мозг-это Лука.
Без мозга,можно одной каплей воды,убить льва.
Хочу в дальнейшем центр-Кроос-Каземиро-Хамес...
чуть выше Иско..
ну и напы ....вечная проблема пилять...
Надеюсь Перес переласть ему мои слова без искажений,если сам Модрич не прочитает.