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Лукаку: «Почему МЮ, а не „Челси“? А кто бы отказал самому большому клубу в мире?»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Эвертон, Челси, Лукаку Ромелу
Сегодня, 10:32 | Источник: Espn.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку, который в самое ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед», прокомментировал свой переход:

«Это возможность, о которой я мечтал с детства. Когда мне позвонили из МЮ, я не думал дважды. Поэтому я очень счастлив и хочу стать частью истории клуба.

Я давно принял решение. Я дал свое слово и не оглядываюсь назад, так как я был готов стать частью этой команды.

Почему предпочел переходу в ряды чемпионов трансфер в МЮ, который финишировал шестым в прошлом сезоне? Кто бы отказал самому большому клубу в мире?» 

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