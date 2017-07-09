Рамос: «Не считаю, что если выиграю „Золотой мяч“, то это будет сумасшествием»

Капитан «Реала» Серхио Рамос признался, что не удивится, если выиграет «Золотой мяч» по итогам сезона:

«Не считаю, что если выиграю „Золотой мяч“, то это будет сумасшествием.

Наша цель - и дальше творить историю „Реала“».

Напомним, что главным претендентом на получение «Золотого мяча» по итогам этого года является его нынешний обладатель, одноклубник Рамоса Криштиану Роналду.