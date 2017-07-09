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Рамос: «Не считаю, что если выиграю „Золотой мяч“, то это будет сумасшествием»
Сегодня, 08:53 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Капитан «Реала» Серхио Рамос признался, что не удивится, если выиграет «Золотой мяч» по итогам сезона:
«Не считаю, что если выиграю „Золотой мяч“, то это будет сумасшествием.
Наша цель - и дальше творить историю „Реала“».
Напомним, что главным претендентом на получение «Золотого мяча» по итогам этого года является его нынешний обладатель, одноклубник Рамоса Криштиану Роналду.
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