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Рамос: «Не считаю, что если выиграю „Золотой мяч“, то это будет сумасшествием»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Реал, Рамос Серхио
Сегодня, 08:53 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Капитан «Реала» Серхио Рамос признался, что не удивится, если выиграет «Золотой мяч» по итогам сезона:

«Не считаю, что если выиграю „Золотой мяч“, то это будет сумасшествием.

Наша цель - и дальше творить историю „Реала“».

Напомним, что главным претендентом на получение «Золотого мяча» по итогам этого года является его нынешний обладатель, одноклубник Рамоса Криштиану Роналду.

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