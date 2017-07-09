Роберто Карлос стал отцом в 9-й раз

Бывший защитник мадридского «Реала» и махачкалинского «Анжи» Роберто Карлос в девятый раз стал отцом. У Карлоса родилась девочка, которую назвали Мариной.

Допис, поширений Roberto Carlos (@oficialrc3) Лип 9, 2017 о 3:01 PDT

Ранее сообщалось о том, что Роберто Карлоса обвинили в употреблении допинга.