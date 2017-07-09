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Роберто Карлос стал отцом в 9-й раз
Сегодня, 21:25 | Источник: Инстаграм Роналдиньо | Редакция: Максим Коджеспиров
Бывший защитник мадридского «Реала» и махачкалинского «Анжи» Роберто Карлос в девятый раз стал отцом. У Карлоса родилась девочка, которую назвали Мариной.
Ранее сообщалось о том, что Роберто Карлоса обвинили в употреблении допинга.
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Ну увлекает человека процесс, что уж поделать?)