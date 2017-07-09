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Роберто Карлос стал отцом в 9-й раз

Соккер.Ру // Заграница: события, Реал, Анжи, Карлос Роберто
Сегодня, 21:25 | Источник: Инстаграм Роналдиньо | Редакция: Максим Коджеспиров

Бывший защитник мадридского «Реала» и махачкалинского «Анжи» Роберто Карлос в девятый раз стал отцом. У Карлоса родилась девочка, которую назвали Мариной.

 

 

Ранее сообщалось о том, что Роберто Карлоса обвинили в употреблении допинга.

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