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В «Тоттенхэме» опровергли информацию о продаже клуба компании Цукерберга
Сегодня, 21:52 | Источник: ФК "Тоттенхэм" | Редакция: Максим Коджеспиров
Пресс-служба лондонского «Тоттенхэма» опровергла информацию о продаже клуба компании Iconiq Capital, одним из владельцев которой является основатель Facebook Марк Цукерберг.
Ранее сообщалось, что компания Iconiq Capital готова купить «Тоттенхэм» за один миллиард фунтов стерлингов.
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