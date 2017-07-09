В «Тоттенхэме» опровергли информацию о продаже клуба компании Цукерберга

Пресс-служба лондонского «Тоттенхэма» опровергла информацию о продаже клуба компании Iconiq Capital, одним из владельцев которой является основатель Facebook Марк Цукерберг.

Ранее сообщалось, что компания Iconiq Capital готова купить «Тоттенхэм» за один миллиард фунтов стерлингов.