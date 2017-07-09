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В «Тоттенхэме» опровергли информацию о продаже клуба компании Цукерберга

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Тоттенхэм
Сегодня, 21:52 | Источник: ФК "Тоттенхэм" | Редакция: Максим Коджеспиров

Пресс-служба лондонского «Тоттенхэма» опровергла информацию о продаже клуба компании Iconiq Capital, одним из владельцев которой является основатель Facebook Марк Цукерберг.

Ранее сообщалось, что компания Iconiq Capital готова купить «Тоттенхэм» за один миллиард фунтов стерлингов.

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