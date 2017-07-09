Анри сравнил Лионеля Месси с «Моной Лизой»

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Тьерри Анри прокомментировал новость о том, что Лионель Месси продлил контракт с клубом.

«Я и не сомневался, что Месси продлит контракт. Разве кто-то может заменить Месси в „Барселоне“? Разве кто-нибудь считает, что „Мону Лизу“ в Лувре можно заменить?» - сказал Анри.