30
Сол Кэмпбелл готов возглавить любительский клуб
Сегодня, 20:22 | Источник: Guardian.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Бывший защитник лондонского «Арсенала» Сол Кэмпбелл заявил, что хочет начать тренерскую карьеру.
«Я готов возглавить любительский клуб и если мне не смогут платить зарплату, то я готов тренировать за бонусы после побед. Безусловно, у меня нет цели работать в низших лигах на протяжении нескольких лет. Мне хочется попробовать свои силы в серьезном чемпионате, но для начала я готов возглавить любительский клуб», - сказал Кэмпбелл.
Другие материалы по теме:
19:06 Видео Муриэль прибыл на медосмотр в Севилью 1
18:15 Официально Фото Рюдигер подписал пятилетний контракт с «Челси» 43
Evgeny Sergienko
Блогер «Соккер.ру» Евгений Сергиенко рассказывает о том, что такое MLS All-Star Game, и необычных методах отбора игроков в команду звёзд американской лиги.
Вадим Багров
Их может обвести вокруг пальца даже отец Месси, их не уважают тренеры, арбитры и хотят посадить в тюрьму. «Соккер.ру» возмущен тем, как управляют великим клубом.
60
Или войдите через
Вот у таких людей чаще всего и получается.