Сол Кэмпбелл готов возглавить любительский клуб

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Сол Кэмпбелл заявил, что хочет начать тренерскую карьеру.

«Я готов возглавить любительский клуб и если мне не смогут платить зарплату, то я готов тренировать за бонусы после побед. Безусловно, у меня нет цели работать в низших лигах на протяжении нескольких лет. Мне хочется попробовать свои силы в серьезном чемпионате, но для начала я готов возглавить любительский клуб», - сказал Кэмпбелл.