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Сол Кэмпбелл готов возглавить любительский клуб

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Арсенал, Кэмпбелл Сол
Сегодня, 20:22 | Источник: Guardian.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Сол Кэмпбелл заявил, что хочет начать тренерскую карьеру.

«Я готов возглавить любительский клуб и если мне не смогут платить зарплату, то я готов тренировать за бонусы после побед. Безусловно, у меня нет цели работать в низших лигах на протяжении нескольких лет. Мне хочется попробовать свои силы в серьезном чемпионате, но для начала я готов возглавить любительский клуб», - сказал Кэмпбелл.

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Сегодня 20:46, редактировал Сегодня 20:46
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