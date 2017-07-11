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Президент «Дженоа»: «О продаже клуба будет объявлено в ближайшее время»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Дженоа
Сегодня, 04:46 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Президент и владелец «Дженоа» Энрико Прециози сообщил, что в ближайшие дни будет официальное объявление о продаже клуба:

«Я пока не могу сказать, кто будет новым владельцем клуба. Обещаю, что сделаю это, когда сделка будет завершена. Надеюсь, что это случится до конца этой недели или, самое большее, к началу следующей. Сделка направлена на улучшение ситуации, так что я абсолютно спокоен. На первом месте идут приоритеты „Дженоа“, затем – всё остальное. Поклонникам клуба хочу сказать, чтобы они не спорили по поводу моего ухода. Президенты приходят и уходят, а „Дженоа“ остаётся навсегда. Уверен, что больше не буду президентом. В начале следующего сезона хочу быть простым болельщиком».

Прециози также прокомментировал возможное подписание генуэзским клубом нападающего «Милана» Джанлуки Лападулы:

«Лападула – лучший вариант нападающего для нас, один из лучших форвардов в Италии. Постараемся его приобрести».

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