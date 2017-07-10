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Карвахаль: «„Реал“ хочет выиграть все турниры, где участвует»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Реал, Карвахаль Даниэль, Зидан Зинедин
Сегодня, 20:42 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль рассчитывает, что «сливочные» смогут повторить свой прошлогодний успех:

«Нам всем нужно перезарядить свои батарейки, подойти к сезону в свежем состоянии и повторить прошлогодний успех. „Реал“ хочет выиграть все турниры, где участвует.

Вся команда должна благодарить Зидана за проведенную им работу в прошлом сезоне. На этот раз я ожидаю большего. Зидан великолепно себя проявил и направил всех ребят в единую сторону».

Напомним, что сегодня игроки «королевского клуба» прошли плановый медосмотр.

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