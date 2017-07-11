Перес: «Среди многих клубов Тео выбрал „Реал“. Мы этого не забудем»

Президент «Реала» Флорентино Перес поприветствовал защитника Тео Эрнандеса — нового игрока «королевского клуба»:

«Тео стал одним из открытий прошлого сезона. Этот игрок пожелал представлять цвета „Реала“ и выбрал именно эту футболку среди многих других. Мы этого никогда не забудем.

Тео, добро пожаловать в наш дом».