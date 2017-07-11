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Перес: «Среди многих клубов Тео выбрал „Реал“. Мы этого не забудем»
Сегодня, 01:04 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник
Президент «Реала» Флорентино Перес поприветствовал защитника Тео Эрнандеса — нового игрока «королевского клуба»:
«Тео стал одним из открытий прошлого сезона. Этот игрок пожелал представлять цвета „Реала“ и выбрал именно эту футболку среди многих других. Мы этого никогда не забудем.
Тео, добро пожаловать в наш дом».
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