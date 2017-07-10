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Куман: «Лукаку принял правильное решение, присоединившись к МЮ»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Эвертон, Лукаку Ромелу, Куман Рональд
Сегодня, 18:36 | Источник: Sportsmole.co.uk | Редакция: Роман Мельник
Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман поделился мнением об уходе из клуба форварда Ромелу Лукаку:
«Мы знали, что это будет важный вызов для Лукаку. Мы всё понимали, всё в порядке. Он принял правильное решение. Будем надеяться, что всё у него будет хорошо. Мне нравится этот игрок, но сейчас сосредоточимся на „Эвертоне“».
Напомним, в минувшем сезоне бельгиец стал вторым бомбардиром Премьер-Лиги, забив 25 голов.
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