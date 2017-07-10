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Моуриньо: «Лукаку идеально подходит „Манчестер Юнайтед“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе , Лукаку Ромелу
Сегодня, 22:05 | Источник: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо считает, что Ромелу Лукаку, подписавший пятилетний контракт с «красными дьяволами», идеально подойдет клубу:

«Ромелу идеально подходит „Манчестер Юнайтед“. Он — большая личность и большой футболист. Абсолютно естественно, что он хочет развиваться в крупнейшем клубе.

Он станет прекрасным дополнением к коллективу, и я знаю, что ребята его тепло примут. Я очень хочу снова с ним поработать».

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