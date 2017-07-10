Руни: «Не считаю, что я „заржавел“ в „Манчестер Юнайтед“»

Вернувшийся в «Эвертон» Уэйн Руни выступил на первой пресс-конференции:

«Как только я узнал, что мной интересуется Рональд Куман, больше сомнений не испытывал. Менеджер оценит меня на тренировках и выберет подходящую позицию на поле. Мы не будем играть в полноги. В футбол играют, чтобы выигрывать трофеи.

Не считаю, что я „заржавел“ в „Манчестер Юнайтед“, но играть мне следовало чаще. Я пообщался с Моуриньо и понял, что сейчас самый подходящий момент, чтобы уйти играть куда-нибудь еще. Сейчас я действительно не в лучшей форме, но это поправимо».