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Руни: «Не считаю, что я „заржавел“ в „Манчестер Юнайтед“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Эвертон, Руни Уэйн
Сегодня, 22:27 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Роман Мельник

Вернувшийся в «Эвертон» Уэйн Руни выступил на первой пресс-конференции:

«Как только я узнал, что мной интересуется Рональд Куман, больше сомнений не испытывал. Менеджер оценит меня на тренировках и выберет подходящую позицию на поле. Мы не будем играть в полноги. В футбол играют, чтобы выигрывать трофеи.

Не считаю, что я „заржавел“ в „Манчестер Юнайтед“, но играть мне следовало чаще. Я пообщался с Моуриньо и понял, что сейчас самый подходящий момент, чтобы уйти играть куда-нибудь еще. Сейчас я действительно не в лучшей форме, но это поправимо».

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