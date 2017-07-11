Президент «Торино»: «Белотти стоит 100 млн евро. Пока никто не пожелал его купить»

Президент «Торино» Урбано Кайро рассказал о том, что пока так никто и не решился приобрести нападающего Андреа Белотти за 100 млн евро:

«У Беллоти указана сумма отступных в размере 100 млн евро. Пока что никто не выявил желания его купить. Рад, что он с нами, и надеюсь, что он сможет остаться.

Контакты были, но конкретных предложений нет. Не могу представить „Торино“ без Андреа».

Интерес к талантливому форварду, по слухам, проявляли «Челси», «Милан», «Манчестер Юнайтед» и другие клубы.