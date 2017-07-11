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Президент «Торино»: «Белотти стоит 100 млн евро. Пока никто не пожелал его купить»
Сегодня, 00:10 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
Президент «Торино» Урбано Кайро рассказал о том, что пока так никто и не решился приобрести нападающего Андреа Белотти за 100 млн евро:
«У Беллоти указана сумма отступных в размере 100 млн евро. Пока что никто не выявил желания его купить. Рад, что он с нами, и надеюсь, что он сможет остаться.
Контакты были, но конкретных предложений нет. Не могу представить „Торино“ без Андреа».
Интерес к талантливому форварду, по слухам, проявляли «Челси», «Милан», «Манчестер Юнайтед» и другие клубы.
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