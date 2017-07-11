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Кэррик: «Уверен, Лукаку будет главным бомбардиром МЮ, за этим его и купили»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Кэррик Майкл, Лукаку Ромелу
Сегодня, 05:57 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный
Капитан «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал подписание «манкунианцами» нападающего Ромелу Лукаку:
«Не хотелось бы взваливать всё на плечи Лукаку, но это та причина, по которой он здесь. Он должен помочь нам в атаке – в создании голевых моментов и их реализации. Конечно, чтобы немного уменьшить давление на игроков атаки, забивать в команде должны все. Но, конечно, главным нашим голеадором должен стать Лукаку, и я уверен, что он справится».
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