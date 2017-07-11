Кэррик: «Уверен, Лукаку будет главным бомбардиром МЮ, за этим его и купили»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал подписание «манкунианцами» нападающего Ромелу Лукаку:

«Не хотелось бы взваливать всё на плечи Лукаку, но это та причина, по которой он здесь. Он должен помочь нам в атаке – в создании голевых моментов и их реализации. Конечно, чтобы немного уменьшить давление на игроков атаки, забивать в команде должны все. Но, конечно, главным нашим голеадором должен стать Лукаку, и я уверен, что он справится».