Рейтинг@Mail.ru

Кэррик: «Уверен, Лукаку будет главным бомбардиром МЮ, за этим его и купили»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Кэррик Майкл, Лукаку Ромелу
Сегодня, 05:57 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Капитан «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал подписание «манкунианцами» нападающего Ромелу Лукаку:

«Не хотелось бы взваливать всё на плечи Лукаку, но это та причина, по которой он здесь. Он должен помочь нам в атаке – в создании голевых моментов и их реализации. Конечно, чтобы немного уменьшить давление на игроков атаки, забивать в команде должны все. Но, конечно, главным нашим голеадором должен стать Лукаку, и я уверен, что он справится».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
03:59 Руни: «Я не заслуживал поднимать над головой последние трофеи МЮ» 3
01:51 Лукаку: «Благодарю Ибрагимовича за его разрешение играть в МЮ под 9-м номером» 3
Вчера
Станислав Горин
Второй номер. «Челси» допустил грубую ошибку?
Почти четыре года следили за Рюдигером – подписали! Но «Соккер.ру» обращает внимание, что Конте запрашивает элитных футболистов, а получает усиление с оговорками.
Комментариев: 8
Вадим Багров
Всегда говорят «нет». Фалькао для «Зенита»
Клубу из Санкт-Петербурга отказывали футболисты разного уровня – от студента из Аргентины до суперзвезд. «Соккер.ру» собирает целую команду с Суаресом во главе!
Комментариев: 22
16:44 Фото Игроки «Реала» проходят медобследование после отпуска 7
13:44 Диего Коста не появился на первой предсезонной тренировке «Челси» 4
11:42 Валеро проходит медосмотр в «Интере» 23
09 июля 2017
Вадим Багров
Одиссея Руни и другие возвращения
У суперзвезд футбола есть своя Итака, вот и Уэйн вернулся в клуб, за который болеет. «Соккер.ру» вспоминает истории возвращений в родные и любимые клубы.
Комментариев: 6
Станислав Горин
После Фергюсона. Как МЮ стал «денежным мешком»
«Соккер.ру» оценивает трансферы МЮ после сэра Алекса, ведь потратили за четыре года почти столько же, как шотландец за двадцать семь лет в английском футболе!
Комментариев: 18
16:39 Фото Дани Алвес сыграл свадьбу на Ибице 3
все материалы по этой теме
Турниры