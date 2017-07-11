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Руни: «Я не заслуживал поднимать над головой последние трофеи МЮ»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Эвертон, Руни Уэйн
Сегодня, 03:59 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, 9 июля перешедший в «Эвертон», заявил, что не заслужил право поднимать над головой завоёванные МЮ в минувшем сезоне Кубок Лиги и кубок Лиги Европы :

«Для меня самым сложным моментом было поднятие двух трофеев – Кубка Лиги и кубка Лиги Европы. Ты не можешь чувствовать, что ты этого заслужил, если не был частью игры. Это было трудно сделать. Разумеется, в таких случаях ты счастлив, ведь ты завоевал трофей, но радоваться слишком сильно не получается.

Когда ты не играешь, это просто удручает. Парни, которые играли за основу, проводили двухдневные сеансы восстановления, когда остальные, кто, как правило, сидел на скамейке запасных, занимались отдельно, так что фактически ты не тренируешься с первой командой.

А о том, что покину клуб, я знал уже в ноябре».

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