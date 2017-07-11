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Мангала может продолжить карьеру в ПСЖ

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Манчестер Сити, Мангала Эльяким
Сегодня, 09:48 | Источник: Francefootball.fr | Редакция: Антон Белюсь

Французский защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала может продолжить карьеру на родине.

По информации источника, в услугах 26-летнего игрока, в минувшем сезоне выступавшего за «Валенсию» на правах аренды, заинтересован ПСЖ.

По слухам, вице-чемпионы Франции рассматривают вариант с арендой футболиста, хотя в «Ман Сити» предпочли бы продать Мангала.

Напомним, что на игрока также претендуют «Ньюкасл», «Валенсия» и «Лион».

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