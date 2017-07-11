Мангала может продолжить карьеру в ПСЖ

Французский защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала может продолжить карьеру на родине.

По информации источника, в услугах 26-летнего игрока, в минувшем сезоне выступавшего за «Валенсию» на правах аренды, заинтересован ПСЖ.

По слухам, вице-чемпионы Франции рассматривают вариант с арендой футболиста, хотя в «Ман Сити» предпочли бы продать Мангала.

Напомним, что на игрока также претендуют «Ньюкасл», «Валенсия» и «Лион».