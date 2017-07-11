В «Челси» определились с возможной заменой Куртуа

По информации испанской прессы, в «Челси» опасаются того, что голкипер Тибо Куртуа может покинуть клуб этим летом.

Напомним, что бельгиец отказывается продлевать контракт с лондонским клубом, где уверены: если Куртуа получит предложение от «Реала», то он безусловно примет его.

На этот случай в «Челси» уже стали присматривать замену 25-летнему стражу ворот. Сообщается, что преемником Куртуа в «Челси» может стать голкипер ПСЖ Альфонс Ареола, который, по слухам, своими выступлениями за парижан, произвел впечатление на главного тренера «синих» Антонио Конте.