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В «Челси» определились с возможной заменой Куртуа

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, ПСЖ, Ареола Альфонс, Куртуа Тибо
Сегодня, 08:26 | Источник: Donbalon.com | Редакция: Антон Белюсь

По информации испанской прессы, в «Челси» опасаются того, что голкипер Тибо Куртуа может покинуть клуб этим летом.

Напомним, что бельгиец отказывается продлевать контракт с лондонским клубом, где уверены: если Куртуа получит предложение от «Реала», то он безусловно примет его.

На этот случай в «Челси» уже стали присматривать замену 25-летнему стражу ворот. Сообщается, что преемником Куртуа в «Челси» может стать голкипер ПСЖ Альфонс Ареола, который, по слухам, своими выступлениями за парижан, произвел впечатление на главного тренера «синих» Антонио Конте.

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