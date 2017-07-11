30
В «Челси» определились с возможной заменой Куртуа
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, ПСЖ, Ареола Альфонс, Куртуа Тибо
Сегодня, 08:26 | Источник: Donbalon.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации испанской прессы, в «Челси» опасаются того, что голкипер Тибо Куртуа может покинуть клуб этим летом.
Напомним, что бельгиец отказывается продлевать контракт с лондонским клубом, где уверены: если Куртуа получит предложение от «Реала», то он безусловно примет его.
На этот случай в «Челси» уже стали присматривать замену 25-летнему стражу ворот. Сообщается, что преемником Куртуа в «Челси» может стать голкипер ПСЖ Альфонс Ареола, который, по слухам, своими выступлениями за парижан, произвел впечатление на главного тренера «синих» Антонио Конте.
Другие материалы по теме:
09:36 Слухи «Эвертон» претендует на Бентеке 0
09:05 Слухи В «Милане» следят за ситуацией вокруг Жиру 0
05:39 Слухи «Ювентус» повысил ценник на Куадрадо до € 30 млн 6
04:19 Слухи «Бетис» нацелился на Хави Гарсию 8
60
Или войдите через