В «Милане» следят за ситуацией вокруг Жиру

«Милан» пополнил список клубов, интересующихся нападающим «Арсенала» Оливье Жиру.

Напомним, что 30-летний форвард не имел стабильного места в стартовом составе «канониров» в минувшем сезоне, а после подписания лондонским клубом нападающего Александра Ляказетта шансы Жиру получить больше игровых минут точно не увеличились. При этом многое зависит от того, останется ли в «Арсенале» нападающий Алексис Санчес, который пока отказывался продлевать контракт с «канонирами».

Сообщается, что в «Милане» пристально следят за ситуацией и готовы сделать лондонцам предложение, если в «Арсенале» посчитают француза лишним элементом в команде.

В услугах игрока также были заинтересованы «Вест Хэм», «Лион» и «Эвертон».

Сам Жиру недавно заявил, что хотел бы остаться в «Арсенале».