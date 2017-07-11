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«Эвертон» претендует на Бентеке

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Кристал Пэлас, Эвертон, Бентеке Кристиан
Сегодня, 09:36 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь

«Эвертон» намерен подписать форварда «Кристал Пэлас» Кристиана Бентеке.

«Ириски» в это трансферное окно уже подписали нападающих Сандро Рамиреса и Уэйна Руни, но хотят приобрести еще силового форварда, который стал бы заменой ушедшему в «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

Напомним, что 26-летний Бентеке перебрался в «Кристал Пэлас» из «Ливерпуля» летом 2016 года и в минувшем сезоне сумел реабилитироваться за неудачный отрезок карьеры на «Энфилд Роуд», забив 15 мячей в 36 матчах АПЛ.

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